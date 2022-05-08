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ألمانيا تحذر من ملايين الضحايا بـ"أسوأ مجاعة" منذ الحرب العالمية الثانية

مال وأعمال

ألمانيا تحذر من ملايين الضحايا بـ
Globallookpress
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اعتبرت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتز أن الجفاف وتداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا والقتال في أوكرانيا يهدد بتفاقم الجوع في العالم بشكل عام.

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وقالت الوزيرة في حوار مع صحيفة "بيلد ام زونتاغ" نشر اليوم الأحد، إنه بسبب كورونا والجفاف الشديد والصراع في أوكرانيا، "ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بمقدار الثلث وهي عند مستوى قياسي".

وأضافت أن "برنامج الغذاء العالمي يقدر عدد الذين يعانون من الجوع في العالم بـ300 مليون شخص، وهذه التقديرات يتم تعديلها بشكل تصاعدي باستمرار. والرسالة هي أننا نواجه خطر أسوأ مجاعة منذ الحرب العالمية الثانية وملايين الضحايا".

ولففت شولتز إلى أن "كثيرا من الدول تعتمد على المنتجات الزراعية الروسية والأوكرانية".

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أنها ستفرج عن 100 مليون دولار لست دول إفريقية بالإضافة إلى اليمن، لمساعدتها في مكافحة مخاطر المجاعة المرتبطة باضطراب سوق الأغذية جراء الأزمة الأوكرانية.

المصدر: "تاس"

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