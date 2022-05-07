سياسي تركي: احتياطي الغاز في البحر الأسود يكفي العالم لمدة 45 عاما

قال رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدرم، إن احتياطي الغاز الطبيعي في حوض البحر الأسود، يكفي لتغطية احتياجات العالم من هذا الوقود، لمدة 45 عاما

وأضاف يلدرم: "تقدر احتياطيات البحر الأسود من الغاز الطبيعي الآن بـ 540 مليار متر مكعب. هذه مجرد بداية، سيكون هناك استمرار في الاستكشاف. البحر الأسود قادر على تغطية الطلب العالمي على الوقود الأزرق لمدة 45 عاما".

أعلنت السلطات التركية اكتشاف احتياطيات غاز كبيرة في البحر الأسود عام 2020. وذكرت السلطات في ذلك الحين، أن احتياطيات أكبر حقل للغاز " ساكاريا "، تتجاوز 400 مليار متر مكعب.

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من جانبه قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، في مقابلة صحفية في مايو، إنه من المقرر بدء تشغيل هذا الحقل في أوائل عام 2023 ليصل إنتاج الغاز إلى 40 مليون متر مكعب في اليوم.

وأضاف: "نعتزم بدء الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل. في البداية سيتم إنتاج 10 ملايين متر مكعب في اليوم، وخلال 3-4 سنوات سيصل حجم إنتاج الغاز إلى 40 مليون متر مكعب في اليوم".

وقبل ذلك ذكرت سلطات تركيا، أنه سيتم استثمار حوالي 10 مليارات دولار في هذا المشروع.

المصدر: تاس