إستونيا.. تسارع معدل التضخم السنوي إلى 18.8%

أفادت إدارة الإحصاءات في إستونيا، اليوم الجمعة، بأن التضخم في إستونيا تسارع في أبريل الماضي على أساس سنوي إلى 18.8%.

وجاء في بيان صدر عن الإدارة: "ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إستونيا بنسبة 18.8% في أبريل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنة بشهر مارس الماضي ارتفع المؤشر بنسبة 3.6%".

وأشارت البيانات إلى أن أسعار السلع ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 14.4%، والخدمات بنسبة 27.8%.

وكان للتغييرات في أسعار المساكن التأثير الأكبر على مؤشر أسعار المستهلكين، حيث شكلت أكثر من 40% من الزيادة الإجمالية في المؤشر.

ووفقا للإدارة فقد ارتفعت أسعار الكهرباء المزودة للمنازل بنسبة 119%، والطاقة الحرارية بنسبة 57.7%، وغاز الشبكات بنسبة 237.2%.

ومن بين المواد الغذائية من حيث القيمة السنوية، صعدت البطاطس (بنسبة 134.3%) والزيوت النباتية (بنسبة 57%) والدقيق والحبوب (بنسبة 37.7%) والمعكرونة (بنسبة 36.9%).

المصدر: نوفوستي