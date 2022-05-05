ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن النفط الروسي
Globallookpress
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تواصل أسعار النفط الارتفاع اليوم الخميس في الأسواق العالمية في ظل مخاوف من فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على شراء النفط الخام من روسيا، أحد أبرز منتجي الخام في العالم.
وبحلول الساعة 14:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.66% إلى 108.52 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.91% إلى 111.14 دولار للبرميل، وفقا للتداولات.
ويأتي الارتفاع في وقت يناقش فيه الاتحاد الأوروبي فرض الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، والتي قد تشمل فرض حظر على استيراد النفط الروسي، وسط انقسام بشأن ذلك بين الدول الأوروبية.
المصدر: نوفوستي