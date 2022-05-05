الذهب يرتفع بشكل غير مسبوق في مصر

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية في مصر، مستويات قياسية جديدة وغير مسبوقة في بداية تعاملات اليوم الخميس، نظرا لقرار الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5% اليوم.

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وارتفع الذهب عيار 21 في السوق المحلية في بداية اليوم، مسجلا نحو 1190 جنيها للغرام، حيث يعد العيار الأكثر مبيعا في السوق المحلية.

كما ارتفع سعر الذهب عيار 24، ليبلغ نحو 1360 جنيها للغرام، ويعتبر العيار الأعلى سعرا في مصر والأغلى قيمة، وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم ، نحو 1020 جنيها للغرام.

وتختلف أسعار الذهب في مصر حسب سعر المصنعية، والذي يتباين من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية