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أسعار لم تشهدها مصر في تاريخها.. الذهب يقفز مرتين خلال ساعة

مال وأعمال

أسعار لم تشهدها مصر في تاريخها.. الذهب يقفز مرتين خلال ساعة
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شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 11 أبريل 2022، ارتفاعا كبيرا بالتوازي مع أسعار الذهب اليوم عالميا، حيث قفزت الأسعار مرتين في أقل من ساعة.

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وارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، ارتفاعا ملحوظا في بداية التداول اليوم الإثنين وتخطى الذهب عيار 21 الألف جنيه بدون المصنعية، وذلك بالتوازي مع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بالبورصة العالمية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 قيرط، 1157 جنيها وكان يسجل الأحد 1138.65 جنيه، كما سجل سعر الذهب عيار 21 قيرط اليوم الإثنين، 1013 جنيها، وكان يسجل الأحد، 996.55 جنيه.

وسجل سعر الذهب عيار 18 قيرط اليوم الإثنين، 868 جنيها وكان يسجل الأحد، 854.45 جنيه.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل لم تشهده في البلاد في تاريخها.

المصدر: المصري اليوم

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