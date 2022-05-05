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الروبل الروسي يستمر في الصعود.. الدولار يهبط إلى مستوى هو الأول منذ 2020

مال وأعمال

الروبل الروسي يستمر في الصعود.. الدولار يهبط إلى مستوى هو الأول منذ 2020
Globallookpress
صورة تعبيرية
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يواصل الروبل تعزيز مواقعه أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وهبط سعر صرف الدولار اليوم دون مستوى 66 روبلا للمرة الأولى منذ 2020، أما اليورو فقد تم تداوله عند مستوى 70 روبلا.

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وفي مستهل تعاملات اليوم الخميس، تراجع سعر صرف الدولار دون مستوى 66 روبلا، فيما جرى تداول اليورو عند مستوى 70 روبلا.

وفي مطلع شهر أبريل الماضي أعلن البنك المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، ومن أبرز الإجراءات إلزام المصدرين في روسيا بيع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو.

ويرى بعض الخبراء أن إجراءات المركزي الروسي شكلت دعما كبيرا للعملة الروسية وساهمت في تعزيز مواقع الروبل الروسي.

المصدر: RT

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