العملة الروسية تواصل الارتفاع.. الدولار دون مستوى 68 روبلا للمرة الأولى منذ مارس 2020

تواصل العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية، اليوم الأربعاء، وتم تداول الدولار دون مستوى 68 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2020.

كذلك جرى تداول العملة الأوروبية "اليورو" دون مستوى 71 روبلا للمرة الأولى منذ فبراير 2020.

وبحلول الساعة 17:55 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 3.03 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 67.93 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 3.35 روبل إلى 70.91 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي مطلع الشهر الماضي أعلن البنك المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، ومن أبرز الإجراءات إلزام المصدرين في روسيا بيع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو.

ويرى بعض الخبراء أن إجراءات المركزي الروسي شكلت دعما كبيرا للعملة الروسية وساهمت في تعزيز مواقع الروبل الروسي.

المصدر: RT + نوفوستي