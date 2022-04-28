تقرير: الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية مارس بلغت 1.693 تريليون ريال

كشفت صحيفة "الاقتصادية" أن الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بغت في نهاية شهر مارس الماضي، 1.693 تريليون ريال ( 1 ريال = 0.27 دولار).

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وبحسب ما رصدت وحدة التقارير في "الاقتصادية"، فإن "الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية مارس الماضي بلغت نحو 1.693 تريليون ريال، مقابل 1.656 تريليون ريال بنهاية فبراير السابق له، مرتفعة 2.2%، بما يعادل 37 مليار ريال".

وأوضحت الصحيفة أن رصدها "استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، لافتة إلى أن "ارتفاع الأصول الاحتياطية جاء بشكل رئيس من ارتفاع بند "نقد أجنبي وودائع في الخارج بنحو 47.7 مليار ريال".

وأشارت "الاقتصادية" إلى أن الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية مارس ارتفعت على أساس سنوي 2.3%، بما يعادل 37.7 مليار ريال، بعد أن كانت 1.684 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2021"، موضحة أن "إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما" يشمل الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاستثمارات في أوراق مالية في الخارج".

المصدر: "الاقتصادية"