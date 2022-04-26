سكرتير مجلس الأمن الروسي يتحدث عن خطوة ضرورية لضمان أمن الاقتصاد الروسي

شدد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف على أن إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والاعتماد على الإمكانات المحلية أمر ضروري لضمان الأمن الاقتصادي لروسيا.

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وجاء تصريح سكرتير مجلس الأمن الروسي خلال مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نشرت اليوم الثلاثاء.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن موسكو ليست ضد اقتصاد السوق والمشاركة في سلاسل الإنتاج العالمية، لكنها تدرك بوضوح أن الغرب "يسمح للدول الأخرى بأن تكون شريكا له فقط عندما يكون ذلك مفيدا له".

وقال باتروشيف، إن "أهم شرط لضمان الأمن الاقتصادي لروسيا هو الاعتماد على الإمكانات الداخلية للبلاد، وإعادة الهيكلة الهيكلية للاقتصاد الوطني على أساس تكنولوجي حديث".

وبعد أن أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية على موسكو، كذلك أعلنت مجموعة من الشركات الأجنبية انسحابها من السوق الروسية.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وأمس أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاقتصاد الروسي قادر على العمل بثبات ودون اضطرابات في الظروف الحالية.

واعتبر الرئيس الروسي، القيود الخارجية المفروضة على روسيا بمثابة عدوان، مشيدا بأداء قطاع الأعمال المحلي في ظل الظروف الحالية.

المصدر: تاس