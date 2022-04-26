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الروبل الروسي يواصل تعزيز مواقعه.. اليورو يهبط إلى مستوى هو الأدنى في نحو عامين

مال وأعمال

الروبل الروسي يواصل تعزيز مواقعه.. اليورو يهبط إلى مستوى هو الأدنى في نحو عامين
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تواصل العملة الروسية الارتفاع أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية، وجرى اليوم الثلاثاء تداول اليورو دون مستوى 76 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2020.

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الروبل يواصل الارتفاع مقابل الدولار واليورو
الروبل يواصل الارتفاع مقابل الدولار واليورو

وبحلول الساعة 10:08 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 70 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 72.43 روبل.

في حين تراجع سعر صرف اليورو بواقع 85 كوبيكا إلى 76.31 روبل، وقبل ذلك بدقائق تم تداول العملة الأوروبية عند 75.95 روبل، وذلك لأول مرة منذ شهر مارس من العام الماضي.

وفي مطلع الشهر الماضي أعلن البنك المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، ومن أبرز الإجراءات إلزام المصدرين في روسيا بييع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو.

ويرى بعض الخبراء أن إجراءات المركزي الروسي شكلت دعما كبيرا للعملة الروسية وساهمت في تعزيز مواقع الروبل الروسي.

المصدر: RT + تاس

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