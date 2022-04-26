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المركزي الصيني يخفض اليوان إلى أدنى مستوى في نحو عام

مال وأعمال

المركزي الصيني يخفض اليوان إلى أدنى مستوى في نحو عام
Globallookpress
صورة تعبيرية
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خفض بنك الصين الشعبي (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء، سعر العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية بمقدار 681 نقطة إلى 6.5590 يوان للدولار.

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ووفقا لبيانات المركزي الصيني فإن هذه المستوى هو أدنى مستوى لسعر صرف اليوان مقابل الدولار منذ 2 أبريل من العام الماضي. وبذلك يكون المركزي قد خفض سعر صرف اليوان لليوم الخامس على التوالي.

وكشف تقرير لمجلس الدولة الصيني، نشر يوم 5 مارس الماضي عند افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب (أعلى هيئة تشريعية)، عن أن بكين ستحافظ على سعر صرف العملة الوطنية عند مستوى "عقلاني ومتوازن" هذا العام.

المصدر: تاس

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