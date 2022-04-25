المركزي الروسي يغير إجراءات تحديد سعر صرف الروبل

قام البنك المركزي الروسي بتغيير إجراءات حساب سعر صرف العملة الروسية الروبل أمام الدولار واليورو واليوان، وجاء ذلك بحسب بيان نشره المنظم المالي اليوم الاثنين.

وقال المركزي الروسي، إن أسعار الصرف الرسمية للدولار واليورو واليوان ستحدد بناء على متوسط السعر للتداولات من الساعة 10:00 إلى 15:30 بتوقيت موسكو.

وفي السابق كان يتم تحديد سعر صرف العملة الأجنبية بناء على متوسط التعاملات من الساعة 10:00 إلى 16:30 بتوقيت موسكو.

وجاء في البيان: "سيتم احتساب سعر صرف الدولار مقابل الروبل بناء على بيانات بورصة موسكو حول المتوسط ​​لسعر صرف الدولار مقابل الروبل للمعاملات التي تمت من الساعة 10:00 إلى 15:30 بتوقيت موسكو. سابقا كان يتم حساب السعر بناء على متوسط التعاملات من الساعة 10:00 حتى 16:30 بتوقيت موسكو".

وأشار إلى أنه سيستخدم منهجية مماثلة لحساب المتوسط لأسعار اليورو واليوان مقابل الروبل، كذلك أشار المركزي الروسي إلى أن الخطوة تهدف لضمان استمرار أنشطة الكيانات الاقتصادية في روسيا.

المصدر: تاس