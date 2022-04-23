قراصنة ينهبون عملات مشفرة بقيمة 182 مليون دولار

نجح قراصنة في سرقة عملات مشفرة تقدر قيمتها بـ182 مليون دولار من خوارزمية جديدة لمشروع يحمل اسم "بينزتوك"، ما أسفر عن انحدار سعر عملة "بين" إلى 6 سنتات بعد أن كان دولارا واحدا.

ووفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، تمكن القراصنة من اختراق الخوارزمية والاستيلاء على الأموال، ما تسبب بانهيار سعر عملة "بين" الرقمية، الأمر الذي مكّن القراصنة من جني أرباح اضافية بلغت قيمتها 76 مليون دولار.

ويشير تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن هذه القرصنة تعتبر خامس أكبر سرقة لعملات مشفرة مسجلة بحسب "ريكت نيوز"، وكانت قد سبقتها سرقة 540 مليون دولار في مارس الماضي من منصة متخصصة بالألعاب الإلكترونية.

وتشير بيانات "تشين أليسيز" إلى أن عام 2021 شهد سرقات عملات رقمية بقيمة تعادل 3,2 مليار دولار.

المصدر: وول ستريت جورنال + وكالات