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ماليزيا تأمل بتنظيم رحلات جوية مباشرة مع روسيا

مال وأعمال

ماليزيا تأمل بتنظيم رحلات جوية مباشرة مع روسيا
Sputnik
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قال سفير ماليزيا في موسكو بالا تشاندران، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إن بلاده تأمل في أن تفتح شركة إيروفلوت رحلات جوية مباشرة إلى كوالالمبور.

وذكر أنه تجري في الوقت الراهن، مناقشة مع السلطات الروسية موضوع رحلات التشارتر من بطرسبورغ وموسكو إلى ماليزيا.

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وأضاف السفير: "تجري مناقشة مسألة الرحلات الجوية المباشرة بين بلدينا في اللجنة الروسية الماليزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي. ومسألة الرحلات الجوية المباشرة على جدول الأعمال. وأنا كسفير، آمل حقا في أن تتمكن شركة إيروفلوت من بدء رحلات مباشرة إلى كوالالمبور".

المصدر: نوفوستي

 

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