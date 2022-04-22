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مصدر: تغيير الحكومة في باكستان لن يؤثر على مشروع "السيل الباكستاني" مع روسيا

مال وأعمال

مصدر: تغيير الحكومة في باكستان لن يؤثر على مشروع
Sputnik
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قال مصدر في الحكومة الباكستانية، إن تشكيل الحكومة الجديدة في هذا البلد لن يؤثر على تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز "السيل الباكستاني" مع روسيا.

 وأضاف خلال رده على سؤال بهذا الخصوص: "لا لن يؤثر على تنفيذ المشروع".

وشدد على وجود استمرارية في سياسة باكستان في مثل هذه القضايا. وأشار إلى أن الأطراف تقوم حاليا بتنسيق الجوانب القانونية للمشروع.

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في وقت سابق، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أملها في أن يستمر العمل في المشروع في ظل الحكومة الباكستانية الجديدة.

المصدر: تاس

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