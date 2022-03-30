الخارجية الروسية: بناء خط أنابيب الغاز "السيل الباكستاني" من أولويات موسكو وإسلام آباد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن مشروع بناء خط أنابيب الغاز "السيل الباكستاني" سيكون من أولويات تطور العلاقات بين موسكو وإسلام آباد.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة في بيان إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش هذا الموضوع مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي أثناء لقاء جمعهما في مدينة تونكسي الصينية، حيث أعرب الطرفان عن استعدادهما لإنماء التعاون الثنائي متعدد الأوجه".

وذكر البيان أن زيادة التبادل التجاري بين روسيا وباكستان وتحقيق عدد من مشاريع الطاقة، بما في ذلك بناء خط أنابيب الغاز "السيل الباكستاني"، تم تصنيفهما "هدفين ذوي الأولوية" لموسكو وإسلام آباد.

وأواخر مايو الماضي وقعت روسيا وباكستان اتفاقية ستسمح في المستقبل القريب بالبدء في التنفيذ العملي لمد خط الأنابيب "السيل الباكستاني".

وكان هذا المشروع معروفا سابقا باسم "شمال - جنوب"، وذلك منذ توقيع البلدين اتفاقا في العام 2015 بشأن مد خط الأنابيب كان من المفترض أن يبلغ طوله 1,1 ألف كيلومتر، على أن تصل طاقته التمريرية إلى 12,4 مليار متر مكعب سنويا.

المصدر: "تاس"