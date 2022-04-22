وزارة المالية المصرية تصدر قرارا حول التقشف المالي

حظرت وزارة المالية في مصر على جميع الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، تبادل الهدايا خلال عيد الفطر المبارك من موازنة الدولة وذلك من أجل ترشيد الإنفاق.

إقرأ المزيد

وأوضح الكتاب الدوري لوزارة المالية رقم 50 لسنة 2022، أنه: "في ضوء خطة الدولة لترشيد الإنفاق داخل الجهاز الإداري للدولة، وما تلاحظ من تقديم بعض الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية، بعض الهدايا العينية، أو تبادلها، خلال مناسبات شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى والمولد النبوي الشريف فعلى رؤساء الأجهزة، التنبيه بحظر تقديم وقبول أي من هذه الهدايا من مال عام أو خاص، وعلى المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالمحافظات ووكلاء الحسابات، متابعة تنفيذه".

وكان مجلس الوزراء المصري قد أرسل كتابا دوريا للوزراء والمحافظين لترشيد الإنفاق الحكومي وبدء إجراءات التقشف.

وأوضح الكتاب الدوري، أنه "سيتم تأجيل تنفيذ أي مشروع جديد لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، ومراجعة تكلفة المشروعات والزيادات التي تطرا عليها لعدم تحمل الخزانة العامة لدولة أية أعباء إضافية في هذه المرحلة" .

بالإضافة إلى التنبيه على جميع الهيئات والمصالح التابعة للوزارات بترشيد الإنفاق الحكومي وعدم إجراء أي تعاقدات أو إصدار أوامر إسناد لتنفيذ، مشروعات جديدة الا بعد، مراجعة ومرافقة الوزير المختص.

المصدر: القاهرة 24