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لبنان.. ارتفاع ملحوظ بأسعار المحروقات

مال وأعمال

لبنان.. ارتفاع ملحوظ بأسعار المحروقات
Globallookpress
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ارتفع صباح اليوم الأربعاء في لبنان، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان، بواقع 13 ألف ليرة لبنانية للصفيحة الواحدة.

وأصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية​، جدولا جديدا لأسعار ​البنزين​.

وقد ارتفع بموجبه سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بمقدار 13 ألف ليرة لبنانية، ليصبح سعرها 475 ألف ليرة.

كما ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان بـ 13 ألف ليرة، ليصل إلى 485 ألفا.

وعن سبب الارتفاع الملحوظ بالأسعار، قال ممثل موزعي المحروقات، ​فادي أبو شقرا​، إن "ارتفاع سعر الصيرفة (للدولار) من 22000 إلى 22850 ليرة، انعكس على ارتفاع ​أسعار المحروقات​ في جدول الأسعار اليوم".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

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