دراغي: يجب تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي لزيادة ضغط العقوبات على موسكو

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أن مقترح بلاده حول تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي هو وسيلة لزيادة ضغط العقوبات على موسكو وسيناقش في الاجتماع المقبل لقيادة الاتحاد الأوروبي.

وقال دراغي في حديثه لصحيفة "Corriere della Sera": "المفوضية الأوروبية وجميع الحلفاء مقتنعون بفعالية العقوبات... والآن نتساءل عما إذا كنا بحاجة إلى فعل المزيد. تواصل أوروبا تمويل روسيا من خلال شراء النفط والغاز، بما في ذلك بسعر لا علاقة له بالقيم التاريخية وتكاليف الإنتاج".

وعبر عن اعتقاده أن فرض سقف على السعر الأعلى للغاز الروسي هو وسيلة "لتشديد العقوبات، وفي نفس الوقت تقليل تكاليف فرضها".

وأضاف: "يكتسب المقترح الإيطالي حول وضع سقف لسعر الغاز الروسي دعما، وسيناقش في اجتماع مقبل لمجلس الاتحاد الأوروبي على أساس وثيقة مشتركة أعدتها المفوضية".

وأوضح: " تشتري أوروبا أكثر من نصف الغاز الذي تصدره روسيا. القوة السوقية للاتحاد الأوروبي على موسكو هي السلاح الذي يمكن استخدامه. ويخفض سقف سعر الغاز التمويل الذي نقدمه لروسيا كل يوم".

المصدر: نوفوستي