ألمانيا تواجه أزمة في إمدادات زيت عباد الشمس بسبب الأزمة الأوكرانية

حذر خبراء ألمان من أن بلادهم ستواجه قريبا أزمة في التزود بزيت عباد الشمس، بسبب نقص الإمدادات من أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألماينا تسايتونغ" نقلا عن ممثل جمعية منتجي الزيوت النباتية، أن "أوكرانيا هي المورد الرئيسي في العالم لزيت عباد الشمس ... وعادة ما يتم نقله عبر البحر الأسود، وقد توقفت الصادرات الآن بسبب الأعمال القتالية في البلاد"، مضيفا أن الوضع من غير المرجح أن يتغير قريبا.

وقال أحد العاملين في سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في ميونيخ، إن النقص أجبرهم على استخدام مزيج من زيوت عباد الشمس وبذور اللفت لقلي البطاطس، مشيرا إلى أن زيت عباد الشمس بات يشكل فقط جزءا صغيرا.

هذا ومن المتوقع أن تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا في الأشهر المقبلة، ولهذا السبب نصحت "ماكدونالدز" مشغلي المطاعم ببدء "تعديلات الأسعار" على بعض المنتجات في قائمة أكلاتها.

المصدر: نوفوستي