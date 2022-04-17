نصائح للإيرلنديين لتوفير استهلاك البنزين

نشرت شركة "AA" الإيرلندية على موقعها الإخباري مقالة تضم نصائح موجهة لسائقي السيارات الإيرلنديين لتقليل استهلاك الوقود وتوفير النقود.

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وورد في المقالة: "يجب تدريب نفسك على التفكير قليلا في الطريق المقبل. هكذا يمكنك تقليل الفرملة المفاجئة، وفي بعض الحالات يمكنك رفض استخدام الفرامل تماما، مثلا عن طريق المناورة بين خطي الطريق، أو الاقتراب ببطء من التقاطع".

بالإضافة إلى ذلك، ينصح السائقون بعدم تشغيل جهاز مكيف الهواء، وإزالة جميع الأشياء الثقيلة من السيارة، وزيادة السرعة بالتدريج وبسلاسة، وفي النهاية التخلي تماما عن استخدام السيارة إذا كان هذا الأمر ممكنا.

وارتفعت أسعار الوقود في عدد من الدول الغربية بعد تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا. وفي بريطانيا ازدادت أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 54%، فيما تسجل تكلفة البنزين ووقود الديزل زيادة قياسية بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.

المصدر: نوفوستي