جمعية رجال الأعمال المصريين تقدم مقترحا للحكومة لفتح حسابات بالروبل الروسي

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين تقديم مقترح للحكومة لفتح حسابات بنكية بالروبل الروسي لإجراء المعاملات التجارية مع موسكو، بحيث يتم التبادل بعملتي الروبل والجنيه المصري.

وقال رئيس الجمعية المهندس علي عيسى في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "إننا نصدر لروسيا كميات من الخضروات والفاكهة، ونستورد منها كميات كبيرة من القمح، مقترحنا أن يتم التعامل في حدود هذه الكميات بالروبل بدلا من الدولار الذي يتعرض لضغوطات حاليا، وأيضا لإيقاف روسيا التحويلات بالدولار واليورو".

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وأضاف: "ستقيم صادرات الفواكه المصرية بسعرها، والقمح يقيم بسعره بالروبل، ونحصل نحن كمصدرين في مصر على أموالنا بالجنيه المصري، ويحصل مصدرو القمح الروسي على مستحقاتهم بالروبل".

وتابع: "الأمر يشبه الصفقات المتكافئة أو المقايضة، وهذا يمكن تنفيذه من خلال فتح حسابات دائنة ومدينة بعملة الروبل، ويتم التعامل بها".

وأكد أن تطبيق هذا المقترح يتوقف على موافقة الجهات الرسمية من البلدين، لافتا إلى أن الجمعية "ناقشت هذا المقترح مع الحكومة المصرية، وتم طرحه على وزارتي المالية والتجارة".

وتابع: "حتى الآن المقترح لم يرفض، لكن قيل لنا أنه سيتم دراسته، وإذا كانت الدراسة إيجابية، سنبحث كيفية التطبيق".

وحول احتمالية أن تعيق العقوبات التي تفرضها واشنطن والدول الأوروبية على روسيا تنفيذ هذا القرار، قال: "هذا قرار سياسي في المقام الأول، ويجب أن تدرسه الحكومة من هذه الناحية، وإذا رأت الحكومة المصرية أن تطبيق هذا المقترح قد يشملها بالعقوبات، فنحن لن نتمسك به".

وحول وضع المعاملات التجارية مع روسيا حاليا، أكد أن "هذه المعاملات تتم بالدولار حتى الآن، لكن هناك بعض السلاسل من السوبر ماركت موضوعة على قوائم المقاطعة، ولذلك هي غير قادرة على إجراء التحويلات حاليا، بعضها توقف، وبعض المعاملات مازالت جارية على أمل أن ترفع هذه العقوبات يوما ما".

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فإن حجم الصادرات المصرية إلى روسيا تطور خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا خلال عام 2021 بنسبة 17.5 بالمئة، لتبلغ 449.5 مليون دولار، مقابل 382.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وتصدر مصر إلى روسيا الخضروات والفواكه في المقام الأول، مثل البرتقال والبطاطا والعنب والفراولة والمانغو والجزر واللفت.

في حين تستورد مصر أكثر من 50 في المئة من القمح الذي تحتاجه سنويا من روسيا، حيث بلغت الكميات التي استوردتها خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي 4.2 مليون طن، بقيمة 1.2 مليار دولار، بنسبة 69.4 من إجمالي ورادات القمح إلى مصر.

وبلغ حجم التعاملات التجارية الجارية بين مصر وروسيا 3.3 مليار دولار خلال عام 2021، بينها 2.8 مليار دولار صادرات روسية إلى مصر، و490 مليون دولار صادرات مصرية إلى روسيا، بحسب السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو.

المصدر: "سبوتنيك"