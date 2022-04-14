كيف تغيرت احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي بعد فرض الغرب العقوبات؟

أظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي، أن احتياطيات البلاد الدولية، التي تتضمن ذهبا ونقدا أجنبيا، صعدت في الفترة من 1 أبريل الجاري وحتى 8 من الشهر نفسه بواقع 2.9 مليار دولار.

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وذكر البنك المركزي الروسي أن "احتياطيات البلاد الدولية بلغت في 8 أبريل الجاري 609.4 مليار دولار، وبذلك تكون قد زادت في أسبوع بمقدار 2.9 مليار دولار أو بنسبة 0.5%".

واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

وخلال العام 2021، ارتفعت الاحتياطيات بنسبة 5.9% وبلغت في مطلع العام الجاري (1 أبريل 2022) مستوى 630.6 مليار دولار، وبتاريخ 18 فبراير الماضي بلغت الاحتياطيات أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 643.2 مليار دولار.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا بنهاية فبراير الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، تضمنت تجميد جزء من احتياطياتها الدولية، ووفقا لوزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف فقد تم تجميد نحو 300 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي