النقد الدولي: التضخم يمثل "خطرا حقيقيا في الوقت الحالي" على اقتصادات كثيرة

أفاد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، بأن التضخم بات يمثل "خطرا حقيقيا في الوقت الحالي" على اقتصادات كثيرة، لافتا إلى أن نمو الاقتصاد في العالم يتباطأ جراء الأزمات.

وقالت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجييفا، إن العالم "يواجه أزمة فوق أزمة أخرى" مع ارتفاع معدلات التضخم، وهو أمر يعرض المكاسب التي تم تحقيقها في العامين الماضيين إلى الخطر.

وحذرت جورجييفا من أن "الحرب في أوكرانيا أثرت سلبا على التعافي الاقتصادي وأدت إلى تباطؤ النمو المتوقع في معظم دول العالم".

يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية الأمر الذي أجج التضخم.



وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري المواد الغذائية في العالم.

المصدر: "أ ف ب" + RT