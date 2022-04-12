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إيران تكشف حجم الصادرات والواردات من وإلى سوريا خلال عام

مال وأعمال

إيران تكشف حجم الصادرات والواردات من وإلى سوريا خلال عام
Globallookpress
العلم الإيراني
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كشفت الجمارك الإيرانية أن "وزن الصادرات الايرانية إلى سوريا خلال العام الإيراني المنصرم بلغ نحو 133 طنا، بقيمة 218 مليون دولار".

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وأوضح المتحدث باسم الجمارك الايرانية، روح الله لطيفي، أنه "مقارنة بالعام الماضي، شهدت الصادرات الإيرانية إلي سوريا نموا بنسبة 6% في الوزن و79% في القيمة".

وأضاف لطيفي: "حجم الاستيراد من سوريا خلال هذه الفترة بلغ من حيث الوزن نحو 295 ألف طن، بقيمة 30 مليون دولار، وشهد نموا بنسبة 55% في الوزن، و 73% في القيمة".

المصدر: "iribnews"

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