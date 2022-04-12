أزمة شاحنات على حدود الاتحاد الأوروبي مع بيلاروس

يعيش سائقو الشاحنات من روسيا وبيلاروس أوقعات عصيبة على حدود الاتحاد الأوروبي، إذ تجمعت الشاحنات في طوابير امتدت لكيلومترات عند معابر الخروج من الاتحاد مع بيلاروس.

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وأشارت وسائل إعلام إلى أن سائقي الشاحنات من روسيا وبيلاروس عالقون في ازدحام موروي في معابر الاتحاد الأوروبي مع بيلاروس، إذ تطالب سلطات الاتحاد الأوروبي من الشاحنات التي تحمل لوحات أرقام روسية وبيلاروسية مغادرة أراضي الاتحاد بحلول 16 أبريل الجاري.

وتأتي المطالب في إطار الحزمة الخامسة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب الأوضع في أوكرانيا، ويحظر الاتحاد الآن نقل جزء كبير من البضائع والسلع بواسطة الشاحنات الروسية والبيلاروسية.

وتحدثت وسائل الإعلام عن معاملة غير منصفة من قبل الجمارك البولندية في المعابر، وقالت الوسائل نقلا عن سائقين عالقين إن الوضع صعب للغاية، إذ يتم فحص السيارات ذات الأرقام الروسية والبيلاروسية بدقة، والسائقون مضطرون للوقوف في الازدحام المروري لأكثر من أسبوعين. وأشارت إلى أن المواد الغذائية والماء والسجائر تنفد من السائقين.

وفي 8 أبريل الجاري، تبنى الاتحاد الأوروبي الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وطالت العقوبات الأوروبية الجديدة 217 شخصا و18 كيانا من روسيا، وتضمنت العقوبات حظر شركات النقل الروسية والبيلاروسية من نقل البضائع برا داخل الاتحاد الأوروبي أو عبره، مع إصدار إعفاءات لعدد من البضائع الطبية والزراعية والغذائية، مثل القمح.

وبموجب العقوبات الأوروبية يتوجب على الشاحنات الروسية والبيلاروسية مغادرة أراضي الدول الأوروبية بحلول 16 أبريل الجاري.

المصدر: "بيزنيس أف أم"