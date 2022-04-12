طهران: ستتم دراسة إمكانية بناء نفق تحت البحر بين إيران وقطر

كشف وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، رستم قاسمي، أنه ستتم دراسة إمكانية بناء نفق تحت البحر بين إيران وقطر.

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وفي تصريح لوكالة "إيرنا" حول نتائج زيارة وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، إلى إيران، قال رستم قاسمي: "تم تشكيل لجنة مشتركة بين إيران وقطر لدراسة إمكانية بناء نفق تحت البحر بين البلدين، ومن ثم سيتم اتخاذ القرار النهائي حول هذا المشروع"، لافتا إلى أن "جرى البحث مع الجانب القطري حول مختلف القضايا المتعلقة بالاستفادة من طاقات جزيرة كيش والمحافظات الساحلية الإيرانية في سياق دعم إيران لكأس العالم، وكذلك النقل الجوي وتوفير حاجات قطر من المواد الغذائية، حيث تم في ختام الزيارة توقيع 6 وثائق للتعاون".

وأضاف قاسمي: "بناء على ذلك، تم توقيع اتفاق بين الجانبين يشكل خارطة طريق لمشاركة ايران في كأس العالم 2022، وتقرر أن يقوم وزير المواصلات القطري بزيارة إيران من جديد بعد شهر رمضان المبارك بمعية عدد من كبار المسؤولين في بلاده للبحث حول التعاون بين البلدين".

المصدر: "إيرنا"