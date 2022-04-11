الكويت ترفع سعر نفطها الخام لآسيا إلى مستويات قياسية

ذكرت صحيفة "الرأي" أن وثيقة بشأن الأسعار أظهرت الاثنين أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنوعين من النفط الخام المصدر إلى آسيا في مايو إلى مستويات قياسية.

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وحددت الكويت في هذه الوثيقة سعر خامها المخصص للتصدير لشهر مايو عند 9.30 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان/دبي، بارتفاع 4.50 دولار عن الشهر السابق.

كما زادت الكويت من سعر خامها الخفيف الممتاز لشهر مايو إلى 9.65 دولار للبرميل فوق سعر عمان/دبي، بارتفاع قدره 3.70 دولار.

وكانت أسعار النفط العالمية قد شهدت ارتفاعا كبيرا في المدة الماضية بنسب متفاوتة في ظل مخاوف من تعطل إمدادات الخام إلى الأسواق وتراجع المعروض تزامنا مع انتعاش الطلب.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت يقييم فيه المستثمرون تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من أن سوق النفط العالمية قد تفقد 3 ملايين برميل يوميا نتيجة الانخفاض الكبير في صادرات النفط الروسية.

المصدر: الرأي الكويتية