وزير المالية المصري: لا يجب أن يتعامل أحد داخل البلاد إلا بالجنيه المصري

وجه وزير المالية المصري محمد معيط بدراسة مقترح إيقاف التعامل بالدولار داخل البلاد لتخفيف أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.

وقال معيط في تصريح لموقع "مصراوي" إن الهدف من قرار دراسة المقترح الذي قدمه الاتحاد العام للغرف التجارية، هو ألا يتعامل أحد داخل مصر إلا بالجنيه المصري.

وأضاف: "لا يجب أن يتعامل أحد داخل مصر إلا بالجنيه المصري".

وقال معيط في خطاب موجه إلى رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة إبراهيم العربي إنه "بموجب المقترح المقدم من الاتحاد فإنه سيتم إيقاف التعامل بالعملة الأجنبية وسيتم التعامل بالنقد المحلي لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وسداد مصروفات التداول المحلي والتأكيد على مد ساعات العمل لموظفي التأشيرات والتحصيل والصرف بالساحة الصينية حتى السابعة مساء وفقا لمواعيد لجان الفحص المشترك وتقليل زمن الإفراج الجمركي".

وأكد أن الوزارة ترحب بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية بأي تساؤلات متعلقة بتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.

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المصدر: "مصراوي"