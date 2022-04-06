هنغاريا ترفض شمل الغاز والنفط الروسيين في قائمة العقوبات

صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن بودابست لن تدعم فرض عقوبات أوروبية على النفط والغاز من روسيا، وفقا لما نقله متحدث عن الحكومة الهنغارية.

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وقال المتحدث باسم الحكومة زولتان كوفاكس في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إن "توسيع العقوبات (الأوروبية) لتشمل واردات الغاز والنفط من روسيا هي قضية لا تتفق فيها بودابست مع بروكسل".

وقبل ذلك أفاد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بأن الاتحاد الأوروبي سيفرض قيودا على النفط والغاز الروسيين عاجلا أم آجلا.

ومسألة فرض قيود على صادرات النفط والغاز الروسيين تشهد مناقشة كثيفة في الأروقة الأوروبية وسط معارضة من دول مثل ألمانيا، خوفا من تداعيات هذه الخطوة على الاقتصاد الألماني والأوروبي.

وتعد روسيا أبرز مصدري الغاز للدول الأوروبية، إذ توفر قرابة 40% من الاحتياجيات الأوروبية من الوقود الأزرق، وفي العام 2020 بلغت إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي قرابة 157 مليار متر مكعب.

وبعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي 4 حزم من العقوبات على روسيا، من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

المصدر: RT + نوفوستي