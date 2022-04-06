رئيس المجلس الأوروبي يرجح احتمال فرض عقوبات على النفط والغاز من روسيا

أفاد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في كلمة بالجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي سيفرض قيودا على النفط والغاز الروسيين عاجلا أم آجلا.

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وقال رئيس المجلس الأوروبي: "نزيد العقوبات لمواصلة الضغط على الكرملين، ستكون الإجراءات ضد النفط والغاز الروسيين ضرورية عاجلا أم آجلا".

وفي وقت سابق انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات الغربية على قطاع الطاقة الروسي، وقال أمس الثلاثاء، إن الوضع في قطاع الطاقة في العالم يتدهور بسبب الإجراءات (الغربية) غير السوقية والضغط على شركة "غازبروم" الروسية.

وأمس كشفت المفوضية الأوروبية تفاصيل عن الحزمة الخامسة من العقوبات على روسيا، ولم تتضمن الإجراءات عقوبات على صادرات النفط والغاز من روسيا.

ومن القيود الجديدة قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيحظر استيراد الفحم من روسيا بمبلغ 4 مليارات يورو سنويا.

وبعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي 4 حزم من العقوبات على روسيا، من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وتعد روسيا أبرز مصدري الغاز للدول الأوروبية، إذ توفر قرابة 40% من الاحتياجيات الأوروبية من الوقود الأزرق، وفي العام 2020 بلغت إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي قرابة 157 مليار متر مكعب.

المصدر: RT + نوفوستي