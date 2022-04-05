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صحيفة: الولايات المتحدة ستشدد العقوبات ضد "سبيربنك" الروسي

مال وأعمال

صحيفة: الولايات المتحدة ستشدد العقوبات ضد
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أفادت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الولايات المتحدة تعتزم تشديد العقوبات ضد مصرف "سبيربنك"، أكبر المصارف في روسيا.

وقالت المصادر إن الإدارة الأمريكية تخطط لتوسيع العقوبات ضد المؤسسات المالية الروسية، وهذا سيشمل تشديد العقوبات القائمة ضد مصرف "سبيربنك".

وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان يوم الأربعاء عن عقوبات جديدة ضد القطاع المالي الروسي، ستضم الحظر على جميع الاستثمارات في روسيا.

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وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على مصرفي "في تي بي" و"سبيربنك" الروسيين في فبراير الماضي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتم إدراج "في تي بي" على قائمة SDN الخاصة للكيانات والأفراد الذي يتعرضون للحظر الكامل للتعامل معهم.

بدوره، أدرج مصرف "سبيربنك" على قائمة CAPTA للمؤسسات التي تفرض قيود على حسابات المراسلة، دون تجميد أصول البنك وحفاظه على إمكانية العمل مع الجهات في الولايات المتحدة.

المصدر: تاس

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