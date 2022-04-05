الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو

ارتفعت العملة الروسية اليوم الثلاثاء أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية، وجرى تداول الدولار دون مستوى 84 روبلا، فيما تراجع مؤشرا بورصة موسكو خلال التعاملات.

وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 17 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 83.82 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 82 كوبيكا إلى 91.83 روبل.

وفي سوق الأسهم، انخفض مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.53% إلى 2745.14 نقطة، في حين تراجع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.84% إلى 1032.18 نقطة.

المصدر: RT