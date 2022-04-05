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الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو

مال وأعمال

الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت العملة الروسية اليوم الثلاثاء أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية، وجرى تداول الدولار دون مستوى 84 روبلا، فيما تراجع مؤشرا بورصة موسكو خلال التعاملات.

وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 17 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 83.82 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 82 كوبيكا إلى 91.83 روبل.

وفي سوق الأسهم، انخفض مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.53% إلى 2745.14 نقطة، في حين تراجع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.84% إلى 1032.18 نقطة.

المصدر: RT

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