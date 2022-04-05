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كازاخستان تخطط لخفض إنتاجها النفطي

مال وأعمال

كازاخستان تخطط لخفض إنتاجها النفطي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صرح وزير الاقتصاد لجمهورية كازاخستان، علي بيك كوانتيروف، بأن حجم إنتاج النفط في كازاخستان في العام 2022 سينخفض إلى 85.7 مليون طن.

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وفي مارس الماضي توقعت وزارة الطاقة في كازاخستان أن يبلغ إنتاج الجمهورية من النفط الخام هذا العام 87.5 مليون طن، مقابل 85.9 مليون طن أنتجت في العام الماضي.

وقال الوزير الكازاخستاني عقب اجتماع حكومي بحث تعديلات في مؤشرات الاقتصاد الكلي ومعايير الميزانية لعام 2022: "بالنسبة للنفط، سيكو هناك انخفاض طفيف، إلى 85.7 مليون طن".

وأضاف الوزير أن الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط للبلاد سيعوضه ارتفاع أسعار الذهب الأسود.

وفي وقت سابق أشارت وزارة الطاقة الكازاخستانية إلى أن حجم الإنتاج المفقود قد يصل إلى حوالي 320 ألف برميل يوميا، أو 1.3 مليون طن حتى نهاية أبريل الجاري، بسبب أعمال الصيانة في مرافق تابعة لخط أنابيب في بحر قزوين.

المصدر: نوفوستي

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