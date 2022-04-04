البنك الدولي: أزمة لبنان بين "أسوأ 3 أزمات في العالم"

وصف مسؤول في البنك الدولي الوضع الاقتصادي في لبنان بأنه "مريع" وقال إن أزمة لبنان هي "من ضمن أسوأ ثلاث أزمات في العالم".

وخلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لبحث إطار الإصلاح والتعافي، شدد مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، على "ضرورة تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي"، وقال:" لقد شهد لبنان العديد من الأزمات ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ" واستدرك: "لا بل إن أزمة لبنان هي من ضمن ثلاث أسوأ أزمات في العالم، والوضع الاقتصادي مريع".

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وأشار كومار جاه إلى أن حجم الانكماش الاقتصادي في لبنان بلغ نحو 60 في المئة، لغاية عام 2021".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن كومار شاه، أنه أعرب عن تفاؤله "ببرنامج الإصلاحات الوطنية" التي تقودها الحكومة، إلا أن المسؤول في البنك الدولي حذر من أنه: "إذا لم يصل هذا البرنامج بشكل جيد فسيشكل ذلك انكماشا أكبر للاقتصاد وسيؤدي إلى تأزم اكبر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف أن "هناك حاجة إلى خطة إصلاحات تتضمن برنامجا ماليا وتسديد الدين، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي وتطوير نظم الحماية الاجتماعية".

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لـ "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF لتعافي لبنان الاقتصادي" الذي يتم بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"