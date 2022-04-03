صحيفة أمريكية: الغرب فشل في شل اقتصاد روسيا

قالت صحيفة "Business Insider" الأمريكية، إن محاولات الغرب شل الاقتصاد الروسي، فشلت، وإن موسكو تواصل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون، على الرغم من العقوبات التي تم فرضها عليها.

ونقلت الصحيفة عن الخبير، حسن مالك، أن "العديد من المستثمرين شككوا في قدرة الجانب الروسي على الوفاء بالتزاماته المادية، بالنظر إلى حجم العقوبات المفروضة عليه، ولكن التقارير الأخيرة أشارت إلى أن موسكو سددت في نهاية مارس مدفوعات سندات بقيمة 447 مليون دولار".

وقال تقرير الصحيفة: "لقد تمكنت روسيا من الوفاء بجميع التزامات ديونها. وقد يكون هذا بسبب حقيقة أن التخلف عن سداد التزامات الديون سيوجه لها ضربة أكثر خطورة من بقية العالم".

بدوره أشار الخبير، فاروت برومبون، إلى أنه قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعطت سندات شركة غازبروم" وبنك "في تي بي" عائدات عالية، وهو ما يعني أن هاتين المؤسستين الروسيتين قادرتان على الوفاء بالالتزاماتهما المالية.

وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول أخرى مثل كندا واستراليا واليابان، بعد انطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جملة من العقوبات التي تستهدف القطاع المالي والمصرفي الروسي، وكذلك الواردات والصادرات الروسية.

المصدر: نوفوستي