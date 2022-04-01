العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 50 عاما

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الجمعة، عن تسجيلها أعلى إيرادات مالية منذ عام 1972 بلغت 11.07 مليار دولار.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "صادرات النفط الخام في مارس الماضي، بلغت 100 مليون و563 ألفا و999 برميلا، بإيرادات بلغت 11.07 مليار دولار".

ووفقا للإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يعد هذا أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 1972.

وأشارت الإحصائية إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مارس الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 99 مليونا و115 ألفا و64 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليون و448 ألفا و935 برميلا".

ولفتت إلى أن "معدل الكميات اليومية بلغت 3 ملايين و244 ألف برميل في اليوم وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 110.090 دولار.

وسجل العراق في شهر فبراير الماضي، أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ 8 سنوات بلغت قيمتها 8.5 مليار دولار، بمعدل تصديري بلغ نحو 3.314 مليون برميل يومي.

المصدر: RT