مؤشر بورصة موسكو يعود إلى مستواه قبل العقوبات

صعد مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الخميس، بأكثر من 5%، وارتفع مؤشر البورصة الروسية RTS فوق مستوى 1000 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ 24 فبراير الماضي.

وبحلول الساعة 13:48 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 5.56% إلى 2653.7 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 5.65% إلى 1002.95 نقطة، وفقا لبيانات موقع البورصة الروسية.

وبذلك يكون مؤشر RTS قد صعد فوق مستوى 1000 نقطة للمرة الأولى منذ 24 فبراير الماضي، وقيام الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا بعد إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وعن الأسهم التي قفزت بشكل ملحوظ خلال التعاملات، أشارت البيانات إلى سهم شركة "غازبروم" (12.45%).

المصدر: RT