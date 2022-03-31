تقرير: روسيا تقدم بديل "سويفت" للهند للتجارة بين البلدين بعيدا عن الدولار

ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" نقلا عن مصادر أن روسيا والهند أكملتا العمل على منصة للرسائل بين البنوك تكون بديلة لنظام "سويفت"، أي تم الابتعاد عن الدولار في التجارة بين البلدين.

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وجاء في تقرير صدر عن الصحيفة: "من المحتمل أن يكون بنك التنمية الروسي والبنك الاحتياطي الهندي قد أكملا العمل على منصة معاملات بديلة لتسهيل التجارة الثنائية بعد أن منعت العقوبات الغربية وصول موسكو إلى منصة (سويفت)".

ورجحت الصحيفة أن يتم تثبيت نظام الدفع الجديد في مقر كل من المركزي الهندي وبنك التنمية الروسي، على أن يتم تشغيله في غضون أسبوع، وسيكون قادرا على ضمان "النقل السلس لمستندات الاستيراد أو التصدير للمعاملات بالروبية والروبل".

وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلي البنك المركزي الروسي سيجتمعون مع نظرائهم من البنك المركزي الهندي لإنشاء إطار تنظيمي من شأنه أن يساعد في دعم التجارة الثنائية والعمليات المصرفية في ظل العقوبات الغربية ضد موسكو.

المصدر: نوفوستي