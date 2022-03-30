هل ستنتهي رحلة صعود الدولار في مصر ويبدأ منحنى الهبوط؟.. خبير اقتصادي يجيب

علق الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح على مدى تأثير وديعة الخمسة مليارات دولار التي ضختها السعودية في البنك المركزي على سعر الجنيه الذي تأثّر بالأزمة الأوكرانية.

وقال أبو الفتوح في تصريح لـRT يوم الأربعاء: "لا شك أن إعلان المملكة العربية السعودية إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري يجسد متانة العلاقات التاريخية القوية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين البلدين".

وأضاف: "من المعلوم أن هذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها مصر على ودائع من السعودية كرمز لمساعدة مصر في التغلب على الضغوط على موارد العملات الأجنبية، فقد بلغت قيمة الودائع نحو 7.5 مليار دولار حتى عام 2020، موزعة على 5 ودائع ذات آجال مختلفة وأسعار فائدة متنوعة".

ولفت إلى أن إعلان السعودية عن تقديم الوديعة الجديدة يتزامن مع الإعلان عن استثمارات قطرية في مصر بقيمة 5 مليارات دولار، وكذلك تقرير وكالة "بلومبرغ" الذي أفاد بأن صندوق أبو ظبي السيادي أجرى محادثات مع مصر على استثمار نحو ملياري دولار عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات.

وأشار إلى أن هذه الخطوات مطلوبة بشدة لدعم الاقتصاد المصري في الأوقات الصعبة حيث تعاني معظم الاقتصادات من تداعيات التضخم العالمي والأزمة في أوكرانيا.

وأوضح أنها ستساهم في تخفيف الضغط على سعر صرف العملات الأجنبية في السوق وتدعم موقف مصر في المفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

المصدر: RT - ناصر حاتم