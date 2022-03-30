بسبب أزمة أوكرانيا.. أمريكيون "يلجؤون" إلى المكسيك

دفع ارتفاع أسعار الوقود على خلفية أزمة أوكرانيا بكثير من سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى عبور حدود المكسيك بانتظام لتعبئة خزانات وقود سياراتهم هناك.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" في تقرير لها أن البنزين في المكسيك أصبح أرخص بكثير منه في الولايات المتحدة، فيمكن شراء غالون البنزين (3.78 ليتر) في مدينة تيخوانا المكسيكية المتاخمة للحدود، بـ3.96 دولار، أي بدولارين أقل من سعره في كاليفورنيا.

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وبعد اندلاع أزمة أوكرانيا، فرضت الحكومة المكسيكية ضوابط على أسعار النفط ووعدت بتقديم إعانات للشركات النفطية.

وباتت محطات الوقود في تيخوانا مزينة بلافتات "أرخص من الولايات المتحدة!"، فيما يضطر سكان كاليفورنيا إلى الوقوف في طوابير على الحدود من أجل شراء البنزين بسعر معقول، حسبما نقلت الصحيفة عن أهالي الولاية.

يذكر أنه في 8 مارس، حظرت الحكومة الأمريكية استيراد النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم من روسيا. وبعد ذلك، تسارع ارتفاع تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة وسط زيادة أسعار الوقود والغذاء والسلع الأساسية، فيما بلغ التضخم أعلى مستوى له منذ 40 عاما.

المصدر: "اوس أنجلوس تايمز"