تفاقم أزمة البنزين في الولايات المتحدة

أفادت شبكة CNBC الأمريكية بأن أسعار البنزين بلغت 6 دولارات للغالون في بعض مناطق البلاد، رغم أن موسم القيادة الصيفي لم يحل بعد.

وذكرت أن أسعار البنزين كانت متقلبة ولكنها قد تستمر في الارتفاع، مما يؤدي إلى ارتفاع الثمن إلى أعلى من 5 دولارات و6 دولارات للغالون في أجزاء أكثر من الولايات المتحدة مع اقتراب موسم القيادة الصيفي.

وأشارت إلى أن المتوسط الوطني هو 4.23 دولار للغالون الخالي من الرصاص، حوالي 10 سنتات للغالون أقل من أعلى مستوى قياسي في الآونة الأخيرة.

وصل المتوسط ​​الوطني للبنزين الخالي من الرصاص يوم الخميس 4.23 دولار للغالون، بانخفاض 5 سنتات عن الأسبوع السابق و10 سنتات عن أعلى مستوى له على الإطلاق، بحسب "سي إن بي سي".

ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تبدأ الأسعار في محطات الوقود في الارتفاع مع القفزة المسجلة هذا الأسبوع في أسعار النفط وزيادة سعر البنزين في سوق العقود الآجلة.

وقال جون كيلدوف الشريك في شركة "أجين كابيتال" "أعتقد أنه يمكن بسهولة الوصول إلى 5 دولارات هنا إذا استمر الوضع في التدهور.. في كاليفورنيا، رأيت 7 دولارات في بعض المحطات".

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن السائقين في كاليفورنيا كانوا الأكثر تضررا، حيث دفعوا 5.88 دولارا في المتوسط ​​لكل غالون من الوقود الخالي من الرصاص على مستوى الولاية، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع الضرائب والمزيج الفريد لوقود الساحل الغربي.

وفي العام الماضي في هذا الوقت، كان المتوسط ​​الوطني يبلغ 2.87 دولار للغالون الواحد في الولايات المتحدة، وكان سكان كاليفورنيا يدفعون 3.88 دولار للغالون.

يدفع السائقون في مقاطعة لوس أنجلوس 6.03 دولار للغالون الواحد في المتوسط، ويبلغ متوسط ​​أسعار نيفادا 5.17 دولار للغالون، ومتوسط ​​أسعار ولاية واشنطن 4.72 دولار للغالون.

وبينت "سي أن يبي سي" أن بعض الولايات تراجعت عن ضرائب الوقود أو تفكر في القيام بذلك، فيما تخطط ولاية كونيتيكت لفرض حظرا لمدة ثلاثة أشهر على ضريبة 25 سنتا للغالون الواحد اعتبارا من 1 أبريل.

جدير بالذكر أن ولاية ماريلاند علقت الأسبوع الماضي ضريبة 36 سنتا للغالون على البنزين، وأصبح متوسط ​​سعرها للخالي من الرصاص في المضخة الآن 3.79 دولارا للغالون الواحد، كما علقت جورجيا ضريبة البنزين.

من المهم الإشارة إلى أن الديمقراطيين اقترحوا تشريعات في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين لرفع مؤقت لضريبة البنزين الفيدرالية بنسبة 18.4% في المائة للغالون، وقد أحيلت تلك الاقتراحات إلى اللجان المختصة.

المصدر: شبكة "CNBC" الأمريكية