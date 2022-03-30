تركيا وأوزبكستان.. رقم عشرة السحري

بالتزامن مع توقيع بلاده 10 اتفاقيات للتعاون مع أوزبكستان، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن طموح بلاده في زيادة حجم التجارة مع هذا البلد إلى 10 مليارات دولار.

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وأشار الرئيس التركي إلى أن حجم التجارة البينية "ارتفع بمعدل حوالي 72 بالمئة العام الماضي، مسجلا 3.6 مليارات دولار، واتفقا على زيادة الحجم إلى 5 مليارات خلال عام، ومن ثم بلوغ هدف الـ10 مليارات دولار".

ونوه أردوغان في كلمته بأن "البلدين وقعا 10 اتفاقيات اليوم، ما سيساهم في تحقيق الأهداف المشتركة في وقت أسرع".

وكانت تركيا وأوزبكستان قد أبرمتا يوم الثلاثاء، 10 اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات والقطاعات.

جرى هذا الحدث في العاصمة طشقند، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، وذلك عقب اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وأفيد بالتوقيع على "اتفاقية التجارة التفضيلية" بين تركيا وأوزبكستان، من قبل وزير التجارة التركي محمد موش، وسردار أمورزاكوف نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان، وأيضا على "اتفاقية إطار في المجال العسكري" من قبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ونظيره الأوزبكي بهادر قربانوف.

ووقع البلدان اتفاقية تعاون في مجال علوم الطب الشرعي، واتفاقية نقل المحكوم عليهم، من قبل وزير العدل التركي بكير بوزداغ، ونظيره الأوزبكي رسلان داوليتوف.

وشملت الاتفاقيات التي وقع على الجانبان "بروتوكول تعاون في مجال تبادل المعلومات الأولية حول نقل المركبات والبضائع بين البلدين، وقع عليه من الجانب التركي وزير التجارة التركي محمد موش، ومن الجانب الأوزبكي رئيس لجنة الجمارك أكمل هوجام والنوف".

المصدر: الأناضول