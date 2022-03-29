تشاووش أوغلو: اليوم تم تسجيل التقدم الأكبر أهمية منذ بدء المباحثات الروسية الأوكرانية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في ختام المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول، أنها أسفرت عن تسجيل التقدم الأكبر أهمية منذ بدء المباحثات بين الطرفين.

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وأشار تشاووش أوغلو، في ختام اليوم الأول من المفاوضات الروسية التركية في اسطنبول، إلى أن المفاوضات الروسية الأوكرانية بدأت تثمر تقاربا في وجهات النظر، معربا عن امتنان تركيا للطرفين لذلك، موضحا أنهما اتفقا على بعض المسائل.

وتوقع تشاووش أوغلو أن يحدد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا مسار المسائل الأكثر صعوبة خلال اللقاءات القادمة.

وأشار إلى أن افتتاح المفاوضات من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان مؤشرا على الأهمية التي توليها أنقرة لكل من روسيا وأوكرانيا وأن اللقاء في اسطنبول جاء مؤشرا على ثقة الطرفين بتركيا.

المصدر: الأناضول