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أول ظهور إعلامي لمديرة "هواوي" المالية منذ إطلاق سراحها

مال وأعمال

أول ظهور إعلامي لمديرة
AP \Mark Schiefelbein, File
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أطلت مينغ وانتشو المديرة المالية لشركة هواوي اليوم الاثنين في أول ظهور إعلامي كبير لها في الصين منذ أن أطلقت كندا سراحها قبل 6 أشهر.

وقالت وانتشو إنها "مسرورة" بحضور الإعلان عن نتائج المجموعة "بعد أربع سنوات" من مشاركتها الأخيرة.

واعتقلت ابنة مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة في فانكوفر أواخر عام 2018، وهو ما شكّل بداية أزمة دبلوماسية كبيرة بين بكين وأوتاوا، إذ احتجزت الصين في المقابل كنديين اثنين.

وبعد نحو 3 سنوات من الإجراءات، أطلق سراح وانتشو في نهاية سبتمبر 2021، لتعود إلى الصين، ومنذ ذلك الحين لم تظهر وانتشو لتتحدث علنا باستثناء بيان قصير عند وصولها إلى الأراضي الصينية.

ومن المقر الرئيسي لشركة هواوي في شنجن، جنوب الصين، ظهرت المديرة المالية اليوم، لتعلق على النتائج السنوية للشركة التي وضعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على القائمة السوداء الأميركية.

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"هواوي" تسجل صافي ربح قياسي في 2021 رغم العقوبات الأمريكية

ورغم العقوبات، أعلنت شركة الاتصالات العملاقة عن أرباح قياسية لعام 2021، بزيادة 76 في المئة خلال عام لتبلغ نحو 16.2 مليار يورو، وذلك رغم انخفاض المبيعات بنحو 28 في المئة.

وحو لذلك قالت وانتشو إنه ورغم ضغوط واشنطن، "تزداد قدرتنا على جني الأرباح".

 وكانت هواوي واحدة من أفضل 3 شركات لتصنيع الهواتف الذكية في العالم، إلى جانب "سامسونغ" الكورية و"آبل" الأميركية.

واحتلت المركز الأول لفترة وجيزة، مدعومة بالطلب الصيني والمبيعات في الأسواق الناشئة، قبل أن تتأثر بالعقوبات الأميركية.

 

المصدر: "أ ف ب"

 

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