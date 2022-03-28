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"هواوي" تسجل صافي ربح قياسي في 2021 رغم العقوبات الأمريكية

مال وأعمال

AP Andy Wong
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، اليوم الاثنين، عن تحقيق أرباح قياسية لعام 2021، مرتفعة بنحو 76% على أساس سنوي، على الرغم من تضررها بشدة من العقوبات الأمريكية.

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وحققت "هواوي" أرباحا صافية بلغت 113.7 مليار يوان (نحو 17.8 مليار دولار) العام الماضي، لكن الإيرادات تراجعت بنحو 29%، في نفس الفترة التي تصارع فيها العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى منع الوصول إلى التكنولوجيا والإمدادات الرئيسية.

المصدر: "فرانس برس"

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