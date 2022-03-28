"هواوي" تسجل صافي ربح قياسي في 2021 رغم العقوبات الأمريكية

أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، اليوم الاثنين، عن تحقيق أرباح قياسية لعام 2021، مرتفعة بنحو 76% على أساس سنوي، على الرغم من تضررها بشدة من العقوبات الأمريكية.

إقرأ المزيد

وحققت "هواوي" أرباحا صافية بلغت 113.7 مليار يوان (نحو 17.8 مليار دولار) العام الماضي، لكن الإيرادات تراجعت بنحو 29%، في نفس الفترة التي تصارع فيها العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى منع الوصول إلى التكنولوجيا والإمدادات الرئيسية.

المصدر: "فرانس برس"