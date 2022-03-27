كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي يستأنفان مفاوضات التجارة الحرة لأول مرة منذ 13 عاما

قالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سيئول إنه من المقررعقد جولة من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي غدا الاثنين لأول مرة منذ 13 عاما.

وأضافت الوزارة اليوم الأحد: "من المقرر عقد الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 28 إلى 31 مارس في سيئول".

وتابعت الوزارة في بيانها، أن اتفاقية التجارة الحرة مع دول المجلس الغنية بالموارد لن تكون فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الشامل فحسب، بل ستساعد أيضا في ضمان استقرار سلاسل التوريد للبلاد، حيث يتمتع المجلس بإمكانات نمو كبيرة. ويبلغ عدد سكان دول المجلس 58.85 مليون نسمة، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 24 ألف دولار.

ويتألف المجلس من 6 دول أعضاء، هي السعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين، ويزود كوريا الجنوبية بـ 59.8% من وارداتها من النفط الخام.

وكانت كوريا الجنوبية ودول المجلس قد اتفقت في عام 2007 على التفاوض من أجل توقيع اتفاقية تجارة حرة. وعقد الجانبان ثلاث جولات من المفاوضات حتى عام 2009، لكن المفاوضات تعثرت منذ ذلك الحين، عندما أعلن المجلس تعليق المفاوضات في عام 2010.

وجاء استئناف المفاوضات بعد أن قام الرئيس مون جيه-إن بزيارة رسمية إلى السعودية في العام الماضي، واتفق وزير التجارة الكوري يو هان-كو والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "نايف فلاح مبارك الحجرف" في يناير على استئناف المفاوضات بين الجانبين.

ومن المتوقع أن يحضر الجولة الرابعة من المفاوضات مفاوض اتفاقية التجارة الحرة بالوزارة لي كيونغ-سيك كممثل عن الوفد الكوري الجنوبي، ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي عبدالرحمن بن أحمد الحربي كممثل عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

هذا وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 46.6 مليار دولار في عام 2020 وفقا لبيانات حكومية.

المصدر: يونهاب