السعودية تعيد فتح التأشيرة لثلاث وجهات

أعادت السعودية فتح برنامج التأشيرة عند الوصول إلى حدودها بما يسمح لحاملي التأشيرات سارية المفعول من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومنطقة شنغن بدخول أراضيها.

وبتلك الخطوة التي تأتي بعد رفع المملكة لجميع قيود الدخول المتعلقة بكورونا، قبل أسبوعين، تعود الأوضاع إلى طبيعتها قبل الجائحة، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وقالت الوكالة إنه يمكن لحاملي إحدى التأشيرات الثلاث، والمسافرين عبر إحدى الناقلات الجوية السعودية الحصول على تأشيرة سياحة لمدة 12 شهرا عند الوصول إلى السعودية، دون حاجة إلى تقديم طلب مسبق.

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وأوضحت الوكالة أنه يتعين على الزوار الذين يحملون إحدى تلك التأشيرات "استخدامها مرة واحدة على الأقل للدخول إلى المنطقة التي أصدرت التأشيرة قبل استخدامها لدخول المملكة"، وأضافت أن "خيار التأشيرة عند الوصول يعد متاحا لمواطني الدول المؤهلة لبرنامج التأشيرة الإلكترونية الذي جرى إطلاقه في عام 2019، كما يتعين على جميع الزوار الحصول على تأمين طبي ضد مخاطر كورونا التي يمكن الحصول عليها من جميع مطارات المملكة الدولية عند الوصول".

ونقلت الوكالة عن وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب إن بلاده "تعد اليوم واحدة من أكثر الوجهات التي يمكن الوصول إليها في العالم سواء للسياحة أو العمل أو أداء مناسك الحج والعمرة، وهو الأمر الذي يعزز من تسارع نمو القطاع السياحي وتوفير فرص العمل والاستثمار".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية