بنوك روسية: العقوبات البريطانية لن تؤثر على أعمالنا

علقت البنوك الروسية على العقوبات البريطانية التي تم فرضها اليوم على 6 بنوك روسية ومن ضمنها "ألفا بنك"، كذلك تم إدراج رئيس بنك "سبيربنك" غيرمان غريف في القائمة السوداء.

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وقالت إن البنوك الروسية، التي شملتها العقوبات البريطانية الجديدة، تواصل العمل كالمعتاد، والقيود المفروضة لن تؤثر على الأنشطة العادية لمؤسسات الائتمان.

وأفاد "غازبروم بنك" تعليقا على القرار البريطاني: "نشرت وزارة الخزانة البريطانية اليوم رسالة بشأن فرض عقوبات جديدة على عدد من الشركات والبنوك الروسية، بما في ذلك (غازبروم بنك)، نؤكد أن هذه القيود لن تؤثر على العمليات الحالية للبنك في روسيا".

وأشار "غازبروم بنك" إلى أنه علق جميع معاملات الدفع للأطراف البريطانية، بما في ذلك الأفراد والكيانات القانونية، ولفت إن ذلك تم لضمان سلامة أموال العملاء.

من جهته أعلن "ألفا بنك" تعليق التعاملات والتسويات مع الأطراف من المملكة المتحدة، كذلك أكد "ألفا بنك" على أن القيود المفروضة من لندن لا تؤثر على أنشطة البنك.

وفرضت لندن اليوم حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، وطالت العقوبات 65 كيانا وفردا في روسيا، وشملت العقوبات الجديدة 6 مصارف روسية، على رأسها "ألفا بنك"، ومجموعة شركات "آلروسا" (وهي أكبر شركة في قطاع تعدين الألماس على مستوى العالم).

كذلك شملت القائمة السوداء البريطانية الجديدة رجال أعمال في روسيا، منهم يفغيني شفيدلر وأوليغ تينكوف، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لأكبر مصرف روسي "سبيربنك" غيرمان غريف، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" أوليغ أكسيوتين، ونائب رئيس شركة "روس نفط" ديدييه كاسيميرو، ونائب رئيس مجلس إدارة "روس نفط" جيلكو رونييه.

المصدر: تاس